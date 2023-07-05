«Есть разрушения»: Гладков о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Утром 5 июля под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сработала система ПВО, но есть разрушения.
Два частных дома сильно повреждены. Помимо этого, задело пять машин. Среди мирных жителей, по предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия продолжается подомовой обход.
Напомним, что Валуйки попали под сильный обстрел и утром 19 июня. Тогда пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. Повреждены были более 60 квартир, 18 частных домов и свыше 30 машин.
Добавим, что сегодня, 5 июля, в Валуйках планировалось провести командно-штабные учения.