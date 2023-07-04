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Шесть домов и два авто пострадали в результате обстрелов Белгородской области

4 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI

Около 130 раз ВСУ атаковали Белгородскую область 3 июля

Разрушения зафиксировали в основном в Кукуевке Валуйского горокруга. Без повреждений не обошлось в Нехотеевке и грайворонском селе Пороз. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В понедельник, 3 июля, под удары ВСУ попали пять районов Белгородской области. В некоторых случаях не обошлось без разрушений.

В Кукуевке Валуйского горокруга зафиксировали 20 прилётов. Повреждено шесть домов, два автомобиля и четыре нежилые постройки. Помимо этого, в Валуйском горокруге по селу Борки выпустили шесть артснарядов, а над Карабаново сбили беспилотник.

В селе Пороз Грайворонского горокруга пострадал инфраструктурный объект связи после того, как над населённым пунктом с беспилотника сбросили взрывное устройство. Помимо этого, по окраине Сподарюшино выпустили шесть миномётных снарядов.

В Нехотеевке Белгородского района от обстрелов пострадала линия электропередачи. По селу за день выпустили 21 снаряд. В Журавлёвке накануне было семь прилётов. Помимо этого, над селом с БПЛА сбросили взрывное устройство и гранату. Два артснаряда в Белгородском районе выпустили по селу Солнцевка.

Накануне ВСУ ударили и по Шебекинскому горокругу. Под огнём были Новая Таволжанка, по которой выпустили 12 снарядов, а также Терезовка — в селе было три прилёта. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 45 снарядов, по окраине Тишанки — шесть.

Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из перечисленных случаев нет.

Два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области
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