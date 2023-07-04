Шесть домов и два авто пострадали в результате обстрелов Белгородской области

В Нехотеевке Белгородского района от обстрелов пострадала линия электропередачи. По селу за день выпустили 21 снаряд. В Журавлёвке накануне было семь прилётов. Помимо этого, над селом с БПЛА сбросили взрывное устройство и гранату. Два артснаряда в Белгородском районе выпустили по селу Солнцевка.