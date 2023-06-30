Административное здание и два авто пострадали из-за обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В четверг, 29 июня, под обстрелы ВСУ попали пять районов Белгородской области. Есть повреждения, но пострадавших среди мирных жителей нет.
В Белгородском районе под обстрел попала Нехотеевка. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что по населённому пункту выпустили семь артснарядов. Повреждения получила кровля административного здания. В Журавлёвке тем временем зафиксировали четыре прилёта, последствий нет.
В Шебекинском горокруге обстреляли хутор Панков. Повреждены забор частного дома и две машины. Помимо этого, под обстрелы попали Новая Таволжанка и Середа, а в Масловой Пристани сбили беспилотник ВСУ.
В Грайворонском горокруге 10 прилётов накануне было в селе Козинка. Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по КПП. Под обстрелами также были Дроновка и Сподарюшино. Обошлось без последствий.
Под огонь также попали Богун-Городок в Борисовском районе и хутор Старый в Волоконовском районе. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне МЧС предупреждало и об обстреле Тишанки в Волоконовском районе. Однако информации о последствиях в этом случае нет.