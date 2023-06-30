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Административное здание и два авто пострадали из-за обстрелов Белгородской области

30 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI

Почти 90 раз обстреляли Белгородскую область за день

29 июня при обстреле Нехотеевки пострадала кровля административного здания, а в результате атаки на хутор Панков повреждены две машины и забор. Где ещё были обстрелы накануне, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В четверг, 29 июня, под обстрелы ВСУ попали пять районов Белгородской области. Есть повреждения, но пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгородском районе под обстрел попала Нехотеевка. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что по населённому пункту выпустили семь артснарядов. Повреждения получила кровля административного здания. В Журавлёвке тем временем зафиксировали четыре прилёта, последствий нет.

В Шебекинском горокруге обстреляли хутор Панков. Повреждены забор частного дома и две машины. Помимо этого, под обстрелы попали Новая Таволжанка и Середа, а в Масловой Пристани сбили беспилотник ВСУ.

В Грайворонском горокруге 10 прилётов накануне было в селе Козинка. Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по КПП. Под обстрелами также были Дроновка и Сподарюшино. Обошлось без последствий.

Под огонь также попали Богун-Городок в Борисовском районе и хутор Старый в Волоконовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне МЧС предупреждало и об обстреле Тишанки в Волоконовском районе. Однако информации о последствиях в этом случае нет.

За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах
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