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Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

30 июня 2023, 05:41
Фото: 1MI
Пострадавших и повреждений нет, отметили в Telegram-канале Baza.
Сюжет
СВО

По данным Telegram-канала Baza, дрон заметили 29 июня в Белгородской области, в 15 километрах от границы. Дрон летал рядом с посёлком Маслова Пристань Шебекинского округа.

Система ПВО уничтожила беспилотник, обошлось без повреждений и пострадавших, отметили в Telegram-канале.

Официальных комментариев пока нет.

Напомним, что 26 июня на шебекинский завод по производству искусственных сапфиров, которые используются для изготовления стекла для смартфонов и часов Apple, с дрона сбросили ВОГ-17. Возник пожар, который смогли быстро потушить.

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#Александра Склярова#Дрон#Беспилотник#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг
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