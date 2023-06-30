Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
По данным Telegram-канала Baza, дрон заметили 29 июня в Белгородской области, в 15 километрах от границы. Дрон летал рядом с посёлком Маслова Пристань Шебекинского округа.
Система ПВО уничтожила беспилотник, обошлось без повреждений и пострадавших, отметили в Telegram-канале.
Официальных комментариев пока нет.
Напомним, что 26 июня на шебекинский завод по производству искусственных сапфиров, которые используются для изготовления стекла для смартфонов и часов Apple, с дрона сбросили ВОГ-17. Возник пожар, который смогли быстро потушить.