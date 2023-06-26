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SHOT: ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в Шебекино

26 июня 2023, 08:28
Фото: 1MI
На территорию предприятия могли сбросить ВОГ-17 с беспилотника, пишет источник. Произошёл пожар, но огонь быстро потушили.
Сюжет
Обстрел

В Шебекино от ВСУ пострадал завод по производству искусственных сапфиров, которые используются для изготовления стекла для смартфонов и часов Apple. Предположительно, на территорию предприятия с дрона сбросили ВОГ-17.

На месте произошёл пожар. Однако огонь удалось быстро потушить. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Когда именно случилось происшествие, не уточняется.

Напомним, что 24 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сбросили взрывное устройство. Возник небольшой пожар, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что на восстановление повреждённых обстрелами предприятий в Шебекино потребуется минимум 13 млрд рублей. В Минпромторге РФ заявляли, что подготовили план по поддержке организаций.

Сотрудники завода в Шебекино вынуждены продолжать работу сразу после обстрелов
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Завод#Беспилотник#Взрывное устройство#Дрон#Обстрел#СВО#Apple#Белгородская область#Шебекино
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