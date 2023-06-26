SHOT: ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в Шебекино

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Шебекино от ВСУ пострадал завод по производству искусственных сапфиров, которые используются для изготовления стекла для смартфонов и часов Apple. Предположительно, на территорию предприятия с дрона сбросили ВОГ-17.
На месте произошёл пожар. Однако огонь удалось быстро потушить. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.
Когда именно случилось происшествие, не уточняется.
Напомним, что 24 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сбросили взрывное устройство. Возник небольшой пожар, обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что на восстановление повреждённых обстрелами предприятий в Шебекино потребуется минимум 13 млрд рублей. В Минпромторге РФ заявляли, что подготовили план по поддержке организаций.