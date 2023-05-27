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В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры

27 мая 2023, 10:52
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Пострадал только забор.
Сюжет
Взрыв

Как отметил губернатор, 26 мая в Белгороде квадрокоптер противника сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате повреждён забор. Других разрушений нет.

Также две атаки беспилотники совершили в Белгородском районе. В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но повреждения получила крыша административного здания. А в посёлке Октябрьский от атаки дрона в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. Никто не пострадал.

Также два неустановленных взрывных устройства сбросили с БПЛА на окраине села Поповка в Краснояружском районе. Пострадавших и разрушений нет.

В пострадавшем из-за дронов белгородском посёлке начали восстановительные работы
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#Кристина Семенчук#Дрон#БПЛА#Взрыв#СВО#ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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