В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как отметил губернатор, 26 мая в Белгороде квадрокоптер противника сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате повреждён забор. Других разрушений нет.
Также две атаки беспилотники совершили в Белгородском районе. В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но повреждения получила крыша административного здания. А в посёлке Октябрьский от атаки дрона в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. Никто не пострадал.
Также два неустановленных взрывных устройства сбросили с БПЛА на окраине села Поповка в Краснояружском районе. Пострадавших и разрушений нет.