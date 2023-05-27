В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры

Также две атаки беспилотники совершили в Белгородском районе. В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но повреждения получила крыша административного здания. А в посёлке Октябрьский от атаки дрона в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. Никто не пострадал.