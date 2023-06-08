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Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

8 июня 2023, 10:43
Фото: Bel.ru
Происшествие случилось в Краснояружском районе. Мужчина пас скот, в это время упал беспилотник. Раненый житель региона сам обратился в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ атаковали два села в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаке подверглись Вязовое и Староселье. В первом населённом пункте беспилотник упал на окраине села. Пострадал мужчина, который в это время пас скот. У жителя села — осколочные ранения рук и ног, грудной клетки. Мужчина сам обратился за помощью в больницу.

В Староселье раненых мирных жителей в результате атаки нет. Пострадал инфраструктурный объект связи. На место происшествия выехали оперативные службы.

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