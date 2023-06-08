Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
ВСУ атаковали два села в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атаке подверглись Вязовое и Староселье. В первом населённом пункте беспилотник упал на окраине села. Пострадал мужчина, который в это время пас скот. У жителя села — осколочные ранения рук и ног, грудной клетки. Мужчина сам обратился за помощью в больницу.
В Староселье раненых мирных жителей в результате атаки нет. Пострадал инфраструктурный объект связи. На место происшествия выехали оперативные службы.