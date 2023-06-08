Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Атаке подверглись Вязовое и Староселье. В первом населённом пункте беспилотник упал на окраине села. Пострадал мужчина, который в это время пас скот. У жителя села — осколочные ранения рук и ног, грудной клетки. Мужчина сам обратился за помощью в больницу.