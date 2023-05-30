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Путин прокомментировал атаку дронов на Москву

30 мая 2023, 15:35
Президент России заявил, что атака беспилотников на Москву и Подмосковье была ответом на удар ВС РФ по штабу военной разведки Украины, пишут «Новые известия».

Президент Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область, назвав её «ответом на удар российских войск по штабу военной разведки Украины».

Как заявил Путин, система ПВО сработала удовлетворительно, но работать есть над чем. По его словам, ясно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны в столице, и это сделают.

Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что выступление президента после атаки дронов не планируется.

Напомним, утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о происшествии с беспилотниками на Атласова, 11. Из-за взрыва выбило стёкла на верхнем этаже многоэтажки.

Беспилотники ранним утром атаковали Москву
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#Происшествия#Москва#Владимир Путин#Беспилотник#БПЛА#Дрон#Наталья Корявых
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