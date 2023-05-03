Что известно о попытке атаки украинскими беспилотниками на Кремль

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Минувшей ночью в Москве два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Аппараты удалось вывести из строя. БПЛА упали, разлетелись осколки, но материального ущерба нет.
Обошлось без пострадавших. Президент России Владимир Путин ранений не получил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было. Владимир Путин сейчас продолжает работать по прежнему графику.
В Кремле назвали действия Киева «спланированной террористической акцией, покушением на президента России». В пресс-службе подчеркнули, что российская сторона оставит за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Известно, что с 3 мая в Москве запретили запуск беспилотников. Вместе с тем уточняется, что парад на Красной площади отменять не будут — изменений планов нет, заявил Песков ТАСС.