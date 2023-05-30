Беспилотники ранним утром атаковали Москву

По словам одной из местных жительниц, что-то разбудило её в 4:16. Хлопок был очень громкий, похожий на взрыв, продолжила женщина. Даже окно открылось, хотя она живёт в 800 метрах от места происшествия. Известно, что здание оцеплено, работают оперативные службы.