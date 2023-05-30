Беспилотники ранним утром атаковали Москву

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Столица России подверглась атаке беспилотников. Взрыв одного из дронов повредил дом. Звук был настолько сильным, что напугал жителей соседних домов.
По словам одной из местных жительниц, что-то разбудило её в 4:16. Хлопок был очень громкий, похожий на взрыв, продолжила женщина. Даже окно открылось, хотя она живёт в 800 метрах от места происшествия. Известно, что здание оцеплено, работают оперативные службы.
Житель повреждённого дома рассказал, что подходить к месту происшествия никому не разрешают. По словам москвича, утром он увидел разбросанные осколки, вернуться домой людям пока не дают.
Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о происшествии на Атласова, 11. Из-за взрыва выбило стёкла на верхнем этаже многоэтажки. Сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства случившегося, пишет издание.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в нескольких зданиях имеются незначительные повреждения. По его данным, пострадавших нет.
Ситуацию уже прокомментировали в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, в атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все БПЛА поразили: три подавили средствами РЭБ, а остальные сбили.