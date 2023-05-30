Взрывчатка с украинского дрона не сдетонировала при падении в Белгородской области

ВСУ дважды пытались атаковать округ с помощью беспилотников. В районе посёлка Полевой на территории сельхозпредприятия обнаружили дрон со взрывным устройством. При приземлении БПЛА не сдетонировал. Его ликвидировали взрывотехники. Ещё один беспилотник сбили в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет.



Также под обстрелами были Шебекинский и Грайворонский округа.