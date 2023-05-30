Взрывчатка с украинского дрона не сдетонировала при падении в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Более 200 раз Белгородская область подверглась обстрелами ВСУ 29 мая. Со стороны Украины атаковали сразу несколько муниципалитетов.
Белгородский район
В районе зафиксировали 20 прилётов. Снова артиллерией ударили по Журавлевке. Пострадавших и разрушений нет.
Борисовский район
В муниципалитете произошёл миномётный обстрел. ВСУ ударили рядом с селом Богун-Городок, обошлось без последствий.
Волоконовский район
Дважды под атаки со стороны Украины попал Волоконовский район. Миномётный снаряд выпустили по хутору Старый. Под обстрелом ещё было село Тишанка. Никто не пострадал, разрушений нет.
Краснояружский район
Рядом с селом Староселье зафиксировали атаку дрона-камикадзе. Последствий нет.
Новооскольский горокруг
ВСУ дважды пытались атаковать округ с помощью беспилотников. В районе посёлка Полевой на территории сельхозпредприятия обнаружили дрон со взрывным устройством. При приземлении БПЛА не сдетонировал. Его ликвидировали взрывотехники. Ещё один беспилотник сбили в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет.
Также под обстрелами были Шебекинский и Грайворонский округа.