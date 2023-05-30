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В Белгородской области после обстрелов ВСУ разрушено и повреждено 1755 домов

30 мая 2023, 10:02
Фото: 1MI
Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина. Всего в регионе утраченных или повреждённых домов стало больше 1700.
Сюжет
СВО

По данным чиновницы, на сегодняшний день общее количество объектов, утраченных или повреждённых в результате обстрелов объектов жилья увеличилось из-за последних событий в Грайворонском горокруге.

Добавилось три домовладения. Общее количество объектов составило 1755.

Напомним, как стало известно в ходе оперсовещания, за неделю в Белгороде восстановили четыре жилых помещения. В работе остаются 24 объекта.

Как рассказал мэр областного центра Валентин Демидов, шесть помещений — это компенсационное жильё взамен утраченного. Ещё пять квартир на улице Шаландина должны привести в порядок до 25 июня. До 15 июня усилят фундамент на повреждённых объектах по улице Луначарского.

Больше 1100 белгородцев согласились на новое жильё взамен разрушенного ВСУ
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#Кристина Семенчук#Разрушенное#Обстрелы#ВСУ#СВО#Город#Белгородская область#Оксана Козлитина
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