В Белгородской области после обстрелов ВСУ разрушено и повреждено 1755 домов

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По данным чиновницы, на сегодняшний день общее количество объектов, утраченных или повреждённых в результате обстрелов объектов жилья увеличилось из-за последних событий в Грайворонском горокруге.
Добавилось три домовладения. Общее количество объектов составило 1755.
Напомним, как стало известно в ходе оперсовещания, за неделю в Белгороде восстановили четыре жилых помещения. В работе остаются 24 объекта.
Как рассказал мэр областного центра Валентин Демидов, шесть помещений — это компенсационное жильё взамен утраченного. Ещё пять квартир на улице Шаландина должны привести в порядок до 25 июня. До 15 июня усилят фундамент на повреждённых объектах по улице Луначарского.