В Белгородской области после обстрелов ВСУ разрушено и повреждено 1755 домов

Как рассказал мэр областного центра Валентин Демидов, шесть помещений — это компенсационное жильё взамен утраченного. Ещё пять квартир на улице Шаландина должны привести в порядок до 25 июня. До 15 июня усилят фундамент на повреждённых объектах по улице Луначарского.