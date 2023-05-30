Повреждён автомобиль и четыре дома: под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка

30 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Осколки снарядов сильно повредили один частный дом и автомобиль. Ещё в трёх домах из-за взрывной волны выбиты стёкла, посечены заборы и хозпостройки.