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Повреждён автомобиль и четыре дома: под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка

30 мая 2023, 12:02
Фото: Bel.ru

При обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области пострадали четыре дома

На месте работают аварийные и оперативные службы. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

30 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Осколки снарядов сильно повредили один частный дом и автомобиль. Ещё в трёх домах из-за взрывной волны выбиты стёкла, посечены заборы и хозпостройки.

Также Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе. На месте в настоящий момент работают аварийные и оперативные службы. Специалисты проводят подворовой обход.

Напомним, что смс-оповещения об обстрелах сегодня также приходили жителям сёл Терезовка, Муром и хутора Балки Шебекинского горокруга.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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