Повреждён автомобиль и четыре дома: под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
30 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Осколки снарядов сильно повредили один частный дом и автомобиль. Ещё в трёх домах из-за взрывной волны выбиты стёкла, посечены заборы и хозпостройки.
Также Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе. На месте в настоящий момент работают аварийные и оперативные службы. Специалисты проводят подворовой обход.
Напомним, что смс-оповещения об обстрелах сегодня также приходили жителям сёл Терезовка, Муром и хутора Балки Шебекинского горокруга.