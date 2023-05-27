В Шебекино из-за обстрелов ВСУ погиб охранник предприятия

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По официальным данным, после обстрела ВСУ Шебекино погиб человек. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.
Среди пострадавших есть дети — двое подростков. Это 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Их транспортируют в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы раны обработали на месте врачи ЦРБ. Госпитализация не требуется.
Напомним, целый день Шебекино находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. В шести многоэтажках повыбивало окна. Также посечены фасады. Осколки задели и несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах.
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