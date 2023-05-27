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В Шебекино из-за обстрелов ВСУ погиб охранник предприятия

27 мая 2023, 14:35
Фото: Bel.ru
Также среди пострадавших есть дети. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

По официальным данным, после обстрела ВСУ Шебекино погиб человек. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.

Среди пострадавших есть дети — двое подростков. Это 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Их транспортируют в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы раны обработали на месте врачи ЦРБ. Госпитализация не требуется.

Напомним, целый день Шебекино находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. В шести многоэтажках повыбивало окна. Также посечены фасады. Осколки задели и несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах.


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#Кристина Семенчук#Шебекино#Обстрел#Погибший#Пострадали#ВСУ#СВО#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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