Подростки из Шебекино попали под обстрел во время прогулки

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
27 мая 17-летний парень и 15-летняя девушка получили ранения во время обстрела Шебекино.
Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьёзное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых.
Вячеслав Гладков
Напомним, что девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. Юноше диагностировали контузию головного мозга.