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Подростки из Шебекино попали под обстрел во время прогулки

28 мая 2023, 14:23
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В ходе вчерашнего обстрела города ранения получили 15-летняя девушка и 17-летний парень. 28 мая губернатор Белгородской области навестил их в больнице.

27 мая 17-летний парень и 15-летняя девушка получили ранения во время обстрела Шебекино.

Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьёзное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых.
Вячеслав Гладков

Напомним, что девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. Юноше диагностировали контузию головного мозга.

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#Алина Харина#Пострадавшие#Подростки#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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