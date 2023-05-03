Украина отрицает причастность к атаке БПЛА на Кремль

Никифоров добавил, что все имеющиеся ресурсы Украина «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих». Случившееся пресс-секретарь назвал «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Причастность Киева не подтвердил и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.