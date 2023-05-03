Украина отрицает причастность к атаке БПЛА на Кремль

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Власти Украины отрицают свою причастность к атаке беспилотниками на Кремль. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, у украинских властей «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».
Никифоров добавил, что все имеющиеся ресурсы Украина «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих». Случившееся пресс-секретарь назвал «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Причастность Киева не подтвердил и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Напомним, при атаке президент РФ Владимир Путин не пострадал. Материального ущерба нет. Произошла атака в ночное время.