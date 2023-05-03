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Украина отрицает причастность к атаке БПЛА на Кремль

3 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что это «является нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Подробности сообщают «Новые известия».
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СВО

Власти Украины отрицают свою причастность к атаке беспилотниками на Кремль. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, у украинских властей «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».

Никифоров добавил, что все имеющиеся ресурсы Украина «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих». Случившееся пресс-секретарь назвал «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Причастность Киева не подтвердил и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Напомним, при атаке президент РФ Владимир Путин не пострадал. Материального ущерба нет. Произошла атака в ночное время.

Что известно о попытке атаки украинскими беспилотниками на Кремль
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