Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область

26 апреля 2023, 07:21
Фото: 1MI

Беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Белгородской области

Устройство не сдетонировало, сообщает SHOT. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Сюжет
СВО

В Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию. Сообщается, что взрыва не последовало.

Разрушений на объекте нет. Обошлось без пострадавших.

Это не первое сообщение об атаке дронами за последние дни. 23 апреля летательные аппараты заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. На следующий день ВСУ атаковали регион беспилотниками 10 раз. Помимо Шебекинского горокруга и Белгородского района, дроны залетели в Борисовский район и Валуйский горокруг.

Не прекращаются и обстрелы региона. Только за прошедший день МЧС предупреждало об обстрелах Ленинского и Марьино в Шебекинском горокруге, Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге, Черемошного в Белгородском районе. Пострадавших нет. Вместе с тем в Ленинском повреждения получили два частных дома, а из-за обстрела Черемошного пять сёл на время остались без света.

Белгородскую область массово атаковали беспилотниками
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в ХарьковеГладков рассказал о защите Белгородской области от атак беспилотникамиУкраинский беспилотник взорвался под Белгородом после посадки пограничниками
#Беспилотник#Дрон#Атака#Электроподстанция#Детонация#Спецоперация#Происшествия#СВО#Белгородская область
Подпишитесь
Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 10:25
В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
Сегодня, 06:50
Белгородец попал под уголовное дело за оправдание авиаударов ВСУ по нефтебазе
Сегодня, 08:12
С первым замглавы администрации белгородского губернатора расторгли контракт
Сегодня, 08:21
Mash: ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области, есть пострадавший
Сегодня, 09:27