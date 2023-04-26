Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область

Не прекращаются и обстрелы региона. Только за прошедший день МЧС предупреждало об обстрелах Ленинского и Марьино в Шебекинском горокруге, Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге, Черемошного в Белгородском районе. Пострадавших нет. Вместе с тем в Ленинском повреждения получили два частных дома, а из-за обстрела Черемошного пять сёл на время остались без света.