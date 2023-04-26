Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию. Сообщается, что взрыва не последовало.
Разрушений на объекте нет. Обошлось без пострадавших.
Это не первое сообщение об атаке дронами за последние дни. 23 апреля летательные аппараты заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. На следующий день ВСУ атаковали регион беспилотниками 10 раз. Помимо Шебекинского горокруга и Белгородского района, дроны залетели в Борисовский район и Валуйский горокруг.
Не прекращаются и обстрелы региона. Только за прошедший день МЧС предупреждало об обстрелах Ленинского и Марьино в Шебекинском горокруге, Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге, Черемошного в Белгородском районе. Пострадавших нет. Вместе с тем в Ленинском повреждения получили два частных дома, а из-за обстрела Черемошного пять сёл на время остались без света.