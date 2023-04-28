Пограничники под Белгородом взорвали украинский беспилотник

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Российские пограничники сбили украинский беспилотник в Белгородском районе. Никто не пострадал, разрушений также нет.
Как указывает источник, БПЛА самолётного типа пересёк российскую границу. Аппарат заметили неподалёку от пропускного пункта в Белгородском районе.
Пограничникам удалось посадить его на землю и взорвать. Нёс ли беспилотник боеприпасы, не уточняется. По предварительным данным, его запустили из села Окоп в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию. Взрыва не последовало. Пострадавших и разрушений нет.