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Пограничники под Белгородом взорвали украинский беспилотник

28 апреля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Пограничники посадили летательный аппарат и взорвали. Обошлось без разрушений и пострадавших, сообщает Telegram-канал SHOT.
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СВО

Российские пограничники сбили украинский беспилотник в Белгородском районе. Никто не пострадал, разрушений также нет.

Как указывает источник, БПЛА самолётного типа пересёк российскую границу. Аппарат заметили неподалёку от пропускного пункта в Белгородском районе.

Пограничникам удалось посадить его на землю и взорвать. Нёс ли беспилотник боеприпасы, не уточняется. По предварительным данным, его запустили из села Окоп в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию. Взрыва не последовало. Пострадавших и разрушений нет.

Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Приграничье#Беспилотник#БПЛА#Пограничники#Спецоперация#СВО#Харьковская область
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