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Украинский беспилотник попытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30 апреля 2023, 12:40
Фото: Bel.ru
Самодельное взрывное устройство, которое было сброшено, не сдетонировало. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

По информации источника, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины попытался атаковать инфраструктурный объект, который находится в селе Цаповка Белгородской области.

В сообщении также сказано, что атака украинского БПЛА по инфраструктуре не увенчалась успехом. Несмотря на то, что украинский дрон сбросил взрывное устройство, оно не сдетонировало при падении.

Сам беспилотник в итоге зацепился за расположенные поблизости деревья и упал.

Официальных комментариев пока не было.

Напомним, ранее в Белгородской области украинский дрон пытался уничтожить внедорожник пограничников. Однако безуспешно: взрывные устройства упали рядом с машиной, её лишь немного задело осколками. Пострадавших не было. Сам дрон в итоге уничтожили.

 

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#Кристина Семенчук#Беспилотник#Атака#Инфраструктура#ВСУ#СВО#Происшествия#Белгородская область
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