Украинский беспилотник попытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По информации источника, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины попытался атаковать инфраструктурный объект, который находится в селе Цаповка Белгородской области.
В сообщении также сказано, что атака украинского БПЛА по инфраструктуре не увенчалась успехом. Несмотря на то, что украинский дрон сбросил взрывное устройство, оно не сдетонировало при падении.
Сам беспилотник в итоге зацепился за расположенные поблизости деревья и упал.
Официальных комментариев пока не было.
Напомним, ранее в Белгородской области украинский дрон пытался уничтожить внедорожник пограничников. Однако безуспешно: взрывные устройства упали рядом с машиной, её лишь немного задело осколками. Пострадавших не было. Сам дрон в итоге уничтожили.