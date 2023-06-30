В Белгородской области вновь обстреляли пункт пропуска «Нехотеевка»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе. Как сообщает источник, по нему выпустили семь мин калибра 82 мм. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось об обстреле пропускного пункта в Шебекино. Произошло это 28 июня. Последствий не было.
Напомним, 15 июня стало известно, что на территории КПП в районе Нехотеевки закрепились бойцы батальона «Запад-Ахмат». На следующий день стало известно, что в МАПП «Нехотеевка» зафиксировали семь прилётов.