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За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах

29 июня 2023, 18:22
Фото: 1MI
Белгородцев просили спрятаться в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 29 июня, Белгородская область восемь раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Так, первыми СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа — спрятаться в укрытия жителей попросили в 09:20. Через 40 минут об обстреле предупредили жителей села Дроновка Грайворонского округа.

В 10:54 ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в 12:25 под обстрел вновь попала Новая Таволжанка. Село Козинка Грайворонского округа сегодня также атаковали — СМС-оповещения белгородцам пришли в 13:08.

В 14:54 и в 15:01 РСЧС попросили спрятаться в укрытия жителей хутора Панков Шебекинского округа и села Сподарюшино Грайворонского округа соответственно. Последние СМС-оповещения получили жители села Новая Таволжанка — в третий раз за сутки.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область
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