За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Сегодня, 29 июня, Белгородская область восемь раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Так, первыми СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа — спрятаться в укрытия жителей попросили в 09:20. Через 40 минут об обстреле предупредили жителей села Дроновка Грайворонского округа.
В 10:54 ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в 12:25 под обстрел вновь попала Новая Таволжанка. Село Козинка Грайворонского округа сегодня также атаковали — СМС-оповещения белгородцам пришли в 13:08.
В 14:54 и в 15:01 РСЧС попросили спрятаться в укрытия жителей хутора Панков Шебекинского округа и села Сподарюшино Грайворонского округа соответственно. Последние СМС-оповещения получили жители села Новая Таволжанка — в третий раз за сутки.