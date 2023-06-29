За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах

Сегодня, 29 июня, Белгородская область восемь раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Так, первыми СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа — спрятаться в укрытия жителей попросили в 09:20. Через 40 минут об обстреле предупредили жителей села Дроновка Грайворонского округа.