Работают и без света: Шебекино продолжают восстанавливать после обстрелов (видео)

Работы по восстановлению продолжаются в Шебекино. На данный момент рабочие активно вынимают из оконных рам пострадавшие от взрывов и осколков стеклопакеты, заменяя их на новые. Последние покорно лежат прямо во дворах, дожидаясь своей очереди. Их много — как и самой работы.