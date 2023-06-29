Работают и без света: Шебекино продолжают восстанавливать после обстрелов (видео)

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Работы по восстановлению продолжаются в Шебекино. На данный момент рабочие активно вынимают из оконных рам пострадавшие от взрывов и осколков стеклопакеты, заменяя их на новые. Последние покорно лежат прямо во дворах, дожидаясь своей очереди. Их много — как и самой работы.
А вот так процесс восстановления выглядит на видео.
У нас балкон выбило на пятом этаже. И уже всё сделали! Вчера ребята, молодцы, до последнего. Свет вырубили нам, так они доделали нам и так. Молодцы ребята! А балконы здесь все выбило, с 1 июня. Я сам 31-го сбежал, когда начали долбить, а приехали — всё побито.
Иван Петрович, житель Шебекино
Кроме того, полным ходом идёт и озеленение города. На клумбах работает 28 озеленителей: только в мае они высадили 200 тыс. растений на площади в 7 тыс. кв. м.