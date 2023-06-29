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Работают и без света: Шебекино продолжают восстанавливать после обстрелов (видео)

29 июня 2023, 13:51
Фото: Bel.ru
Пострадавший от обстрелов ВСУ город Шебекино в Белгородской области продолжает восстанавливаться: рабочие заменяют побитые окна, на клумбах вовсю высаживают цветы.

Работы по восстановлению продолжаются в Шебекино. На данный момент рабочие активно вынимают из оконных рам пострадавшие от взрывов и осколков стеклопакеты, заменяя их на новые. Последние покорно лежат прямо во дворах, дожидаясь своей очереди. Их много — как и самой работы.

А вот так процесс восстановления выглядит на видео.

Видео: Bel.ru
У нас балкон выбило на пятом этаже. И уже всё сделали! Вчера ребята, молодцы, до последнего. Свет вырубили нам, так они доделали нам и так. Молодцы ребята! А балконы здесь все выбило, с 1 июня. Я сам 31-го сбежал, когда начали долбить, а приехали — всё побито.
Иван Петрович, житель Шебекино
Видео: Bel.ru

Кроме того, полным ходом идёт и озеленение города. На клумбах работает 28 озеленителей: только в мае они высадили 200 тыс. растений на площади в 7 тыс. кв. м.

Ни одна клумба не пострадала от обстрелов в Шебекино
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#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекино#Эксклюзив#Общество#Ремонт#Окна#Тепловой контур#Восстановление#Видео
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