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SHOT: три белгородских села попали под миномётный обстрел ВСУ

29 июня 2023, 17:33
Фото: 1MI
По их данным, пострадавших и повреждений в результате обстрела нет.
Сюжет
СВО

По данным Telegram-канала SHOT, 29 июня три села в Белгородской области попали под миномётный обстрел ВСУ. Так, первым атаковали село Козинка Грайворонского округа — ВСУ выпустили по населённому пункту десять мин калибра 122 мм.

Через некоторое время две мины калибра 82 мм прилетели в хутор Старый Волоконовского района, а через 20 минут ещё четыре таких же мины прилетели в село Середа Шебекинского района.

Как отметили в Telegram-канале, в сёлах обошлось без повреждений и пострадавших. Официальных комментариев от властей на эту тему не поступало.

Отметим, что вечером 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под миномётный обстрел попал хутор Панков Шебекинского округа. Пострадавших нет, но повреждения зафиксировали в двух автомобилях и в заборе одного частного дома.

Под миномётный обстрел ВСУ попал белгородский хутор
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область
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