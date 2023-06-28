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После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды

28 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI

Пять районов в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за день

В результате обстрелов 27 июня нет пострадавших мирных жителей, но есть повреждения — на сельхозпредприятии, а также одном из инфраструктурных объектов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Во вторник, 27 июня, в Белгородской области атакам ВСУ подверглись пять районов. Пострадавших мирных жителей нет, но есть повреждения нескольких объектов.

В Горьковском Грайворонского горокруга с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Повреждён один из инфраструктурных объектов, в результате чего около 220 человек остались без воды. Водоснабжение уже восстановили, заявил губернатор.

Помимо этого, в Грайворонском горокруге из гранатомёта обстреляли Безымено. Обошлось без разрушений.

Над селом Долгое в Валуйском горокруге ВСУ сбросили с дронов четыре снаряда. Повреждения зафиксировали на одном из сельхозпредприятий — пострадала кровля.

В Белгородском районе под обстрелы накануне попали Нехотеевка, Журавлёвка, Наумовка. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили два миномётных снаряда, по Терезовке в Шебекинском горокруге — восемь. Во всех случаях обошлось без разрушений.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области. По его словам, группировку противника накрыли артиллерийским огнём.

Кадыров сообщил о попытке прорыва ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области
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