После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Во вторник, 27 июня, в Белгородской области атакам ВСУ подверглись пять районов. Пострадавших мирных жителей нет, но есть повреждения нескольких объектов.
В Горьковском Грайворонского горокруга с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Повреждён один из инфраструктурных объектов, в результате чего около 220 человек остались без воды. Водоснабжение уже восстановили, заявил губернатор.
Помимо этого, в Грайворонском горокруге из гранатомёта обстреляли Безымено. Обошлось без разрушений.
Над селом Долгое в Валуйском горокруге ВСУ сбросили с дронов четыре снаряда. Повреждения зафиксировали на одном из сельхозпредприятий — пострадала кровля.
В Белгородском районе под обстрелы накануне попали Нехотеевка, Журавлёвка, Наумовка. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили два миномётных снаряда, по Терезовке в Шебекинском горокруге — восемь. Во всех случаях обошлось без разрушений.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области. По его словам, группировку противника накрыли артиллерийским огнём.