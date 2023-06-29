Под миномётный обстрел ВСУ попал белгородский хутор

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Вечером 29 июня под миномётный обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.
Пострадавших в результате обстрела нет, однако есть несколько повреждений.
Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля. Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области