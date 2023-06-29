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Под миномётный обстрел ВСУ попал белгородский хутор

29 июня 2023, 15:07
Фото: Bel.ru
Под обстрелом находится хутор Панков Шебекинского горокруга. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.
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Обстрел

Вечером 29 июня под миномётный обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако есть несколько повреждений.

Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля. Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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