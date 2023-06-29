ВСУ обстреляли пропускной пункт в Шебекино

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Шебекинском горокруге 28 июня под обстрел попал МАПП «Шебекино». В пункт пропуска прилетело шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. Помимо этого, накануне под обстрел попала Терезовка — зафиксировано два прилёта из артиллерии.
В Белгородском районе в минувшую среду зафиксировано восемь прилётов. Из артиллерии обстреляли село Красный Хутор. Пострадавших и разрушений нет.
В хуторе Лозовая Рудка Борисовского района с беспилотников сбросили три взрывных устройства. Никто не пострадал. Разрушений также нет.
В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили пять миномётных и семь артиллерийских снарядов. Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.