ВСУ обстреляли пропускной пункт в Шебекино

В Шебекинском горокруге 28 июня под обстрел попал МАПП «Шебекино». В пункт пропуска прилетело шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. Помимо этого, накануне под обстрел попала Терезовка — зафиксировано два прилёта из артиллерии.