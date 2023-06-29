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ВСУ обстреляли пропускной пункт в Шебекино

29 июня 2023, 07:11
Фото: Bel.ru
Всего за прошедшие сутки, 28 июня, под обстрелы попали четыре района Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. Информацией о нанесённых ударах со стороны ВСУ поделился губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

В Шебекинском горокруге 28 июня под обстрел попал МАПП «Шебекино». В пункт пропуска прилетело шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. Помимо этого, накануне под обстрел попала Терезовка — зафиксировано два прилёта из артиллерии.

В Белгородском районе в минувшую среду зафиксировано восемь прилётов. Из артиллерии обстреляли село Красный Хутор. Пострадавших и разрушений нет.

В хуторе Лозовая Рудка Борисовского района с беспилотников сбросили три взрывных устройства. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили пять миномётных и семь артиллерийских снарядов. Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

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