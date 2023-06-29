ВСУ порекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Генерал-лейтенант Вооружённых Сил Украины Сергей Наев сообщил на своей странице в Telegram, что в приграничных районах Сумской области всё ещё опасно находиться мирным жителям, поэтому он попросил их эвакуироваться.
Наев также отметил, что порядок эвакуации жителям разъяснят местные власти.
Сумское направление остаётся наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мер.
Сергей Наева, командующий объединёнными силами Украины