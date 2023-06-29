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ВСУ порекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области

29 июня 2023, 16:20
Фото: 1MI
По словам командования ВСУ, приграничные районы Сумщины в настоящий момент опасны. Генерал-лейтенант Украины написал об этом на своей странице в соцсетях.
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СВО

Генерал-лейтенант Вооружённых Сил Украины Сергей Наев сообщил на своей странице в Telegram, что в приграничных районах Сумской области всё ещё опасно находиться мирным жителям, поэтому он попросил их эвакуироваться.

Наев также отметил, что порядок эвакуации жителям разъяснят местные власти.

Сумское направление остаётся наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мер.
Сергей Наева, командующий объединёнными силами Украины
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#Александра Склярова#ВСУ#Эвакуация людей#Спецоперация#СВО#Украина
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