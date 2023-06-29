В попадающем под обстрелы Грайворонском горокруге составили реестр разрушений

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В сёлах Козинка, Глотово и Гора-Подол Грайворонского горокруга осмотрели все дома, пострадавшие от обстрелов 22 мая. Здания внесли в реестр разрушений.
Глава горокруга Геннадий Бондарев заверил грайворонцев, что переживать не стоит, если в момент осмотра никого не было дома.
Как только строители придут, вы лично покажете имеющиеся разрушения. И также сейчас вы можете написать заявление на моё имя в территориальной администрации с описанием подробностей разрушений.
Геннадий Бондарев
Бондарев добавил, что принимать результат восстановительных работ будут сами жители сёл. Ремонт считается завершённым только после подписания соответствующего акта.
Напомним, что в Козинке в результате атак ВСУ пострадало 177 домов, семь из них не подлежат восстановлению. В Грайвороне из 117 повреждённых по состоянию на конец прошлой недели восстановили 96 домов.