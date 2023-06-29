В попадающем под обстрелы Грайворонском горокруге составили реестр разрушений

Осмотр прошёл в сёлах Козинка, Глотово, Гора-Подол. Уточнить масштаб разрушений можно в письме на имя главы администрации Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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