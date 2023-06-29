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В попадающем под обстрелы Грайворонском горокруге составили реестр разрушений

29 июня 2023, 14:07
Фото: 1MI
Осмотр прошёл в сёлах Козинка, Глотово, Гора-Подол. Уточнить масштаб разрушений можно в письме на имя главы администрации Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
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Обстрел

В сёлах Козинка, Глотово и Гора-Подол Грайворонского горокруга осмотрели все дома, пострадавшие от обстрелов 22 мая. Здания внесли в реестр разрушений.

Глава горокруга Геннадий Бондарев заверил грайворонцев, что переживать не стоит, если в момент осмотра никого не было дома.

Как только строители придут, вы лично покажете имеющиеся разрушения. И также сейчас вы можете написать заявление на моё имя в территориальной администрации с описанием подробностей разрушений.
Геннадий Бондарев

Бондарев добавил, что принимать результат восстановительных работ будут сами жители сёл. Ремонт считается завершённым только после подписания соответствующего акта.

Напомним, что в Козинке в результате атак ВСУ пострадало 177 домов, семь из них не подлежат восстановлению. В Грайвороне из 117 повреждённых по состоянию на конец прошлой недели восстановили 96 домов.

Число пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи
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