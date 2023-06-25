Число пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи

В Козинке масштаб разрушений больше. Всего в селе пострадало 177 домов, семь из них не подлежат восстановлению. Число полностью разрушенных домов увеличилось: ещё в пятницу, 23 июня, глава горокруга Геннадий Бондарев заявлял о четырёх таких зданиях. Ситуация осложняется тем, что Козинка продолжает попадать под массированные обстрелы, отметил губернатор.