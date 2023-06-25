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Число пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи

25 июня 2023, 16:49
Фото: кадр из видео

Из 117 пострадавших от ВСУ домов в белгородском Грайвороне восстановили 96

В Козинке Грайворонского горокруга пострадало 177 домов, некоторые из них восстановить не получится. Ремонтные работы тем временем продолжаются. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, в каком порядке их проводят.
Сюжет
Обстрел

В Грайворонском горокруге ремонтируют пострадавшее от атак ВСУ жильё. Так, в столице муниципалитета полностью восстановили 96 домов из 117 повреждённых.

В Козинке масштаб разрушений больше. Всего в селе пострадало 177 домов, семь из них не подлежат восстановлению. Число полностью разрушенных домов увеличилось: ещё в пятницу, 23 июня, глава горокруга Геннадий Бондарев заявлял о четырёх таких зданиях. Ситуация осложняется тем, что Козинка продолжает попадать под массированные обстрелы, отметил губернатор.

Тем не менее восстановительные работы в горокруге продолжаются. Порядок выполнения ремонта следующий.

В первую очередь будут восстанавливаться жильё, окна и кровля там, где люди живут постоянно, которые уже вернулись. Во вторую часть — кровля и окна оставшихся домов, а затем, после восстановления домов, перейдём к хозпостройкам.
Вячеслав Гладков

Ранее стало известно, что от ВСУ в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга пострадало четыре многоквартирных и 462 частных жилых дома.

Восстановление жилья в Грайворонском горокруге
Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке
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