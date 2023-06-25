Число пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В Грайворонском горокруге ремонтируют пострадавшее от атак ВСУ жильё. Так, в столице муниципалитета полностью восстановили 96 домов из 117 повреждённых.
В Козинке масштаб разрушений больше. Всего в селе пострадало 177 домов, семь из них не подлежат восстановлению. Число полностью разрушенных домов увеличилось: ещё в пятницу, 23 июня, глава горокруга Геннадий Бондарев заявлял о четырёх таких зданиях. Ситуация осложняется тем, что Козинка продолжает попадать под массированные обстрелы, отметил губернатор.
Тем не менее восстановительные работы в горокруге продолжаются. Порядок выполнения ремонта следующий.
В первую очередь будут восстанавливаться жильё, окна и кровля там, где люди живут постоянно, которые уже вернулись. Во вторую часть — кровля и окна оставшихся домов, а затем, после восстановления домов, перейдём к хозпостройкам.
Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, что от ВСУ в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга пострадало четыре многоквартирных и 462 частных жилых дома.