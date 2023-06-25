ВСУ обстреляли белгородское КПП из миномётов, а частный дом — с беспилотника

Удары наносили и по другим муниципалитетам. Так, в Белгородском районе семь артснарядов выпустили по селу Красный Хутор, а по Журавлевке — три. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Борисовском районе 8 прилётов зафиксировали по окраине села Березовка, в Валуйском горокруге — два прилёта по селу Кукуевка, в Волоконовском районе — два прилёта из миномёта по окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.