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ВСУ обстреляли белгородское КПП из миномётов, а частный дом — с беспилотника

25 июня 2023, 11:20
Фото: Midjourney

ВСУ выпустили 34 минометных снаряда по КПП в селе Козинка

24 июня противник обстреливал Грайворонский округ из миномётов и с беспилотника. Всего по области прилетало более 70 раз.
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СВО

Украинские военные 24 июня били из миномётов по КПП в селе Козинка Грайворонского горокруга. Зафиксировали 34 прилёта, сообщил губернатор. Также шесть раз ударили по хутору Понуры. А в городе Грайворон ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Оно попало в частный дом. Вячеслав Гладков уточнил, что из люде никто не пострадал. Что касается построек, повреждены фасад и труба газоснабжения.

Удары наносили и по другим муниципалитетам. Так, в Белгородском районе семь артснарядов выпустили по селу Красный Хутор, а по Журавлевке — три. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Борисовском районе 8 прилётов зафиксировали по окраине села Березовка, в Валуйском горокруге — два прилёта по селу Кукуевка, в Волоконовском районе — два прилёта из миномёта по окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.

Не было тихо и в Шебекинском округе: шесть раз ударили из миномёта по селу Белянка, два раза — по Новой Таволжанке, пять — по хутору Панков, три — по селу Терезовка. Никто не пострадал, разрушений нет.

Что касается Шебекино, ВСУ сбросили с БПЛА на промышленное предприятие города взрывное устройство. Пострадавших удалось избежать, но возник пожар.

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#Татьяна Алексютина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Происшествия#СВО#Губернатор#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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