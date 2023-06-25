ВСУ обстреляли белгородское КПП из миномётов, а частный дом — с беспилотника

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Украинские военные 24 июня били из миномётов по КПП в селе Козинка Грайворонского горокруга. Зафиксировали 34 прилёта, сообщил губернатор. Также шесть раз ударили по хутору Понуры. А в городе Грайворон ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Оно попало в частный дом. Вячеслав Гладков уточнил, что из люде никто не пострадал. Что касается построек, повреждены фасад и труба газоснабжения.
Удары наносили и по другим муниципалитетам. Так, в Белгородском районе семь артснарядов выпустили по селу Красный Хутор, а по Журавлевке — три. Никто не пострадал, разрушений нет.
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В Борисовском районе 8 прилётов зафиксировали по окраине села Березовка, в Валуйском горокруге — два прилёта по селу Кукуевка, в Волоконовском районе — два прилёта из миномёта по окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.
Не было тихо и в Шебекинском округе: шесть раз ударили из миномёта по селу Белянка, два раза — по Новой Таволжанке, пять — по хутору Панков, три — по селу Терезовка. Никто не пострадал, разрушений нет.
Что касается Шебекино, ВСУ сбросили с БПЛА на промышленное предприятие города взрывное устройство. Пострадавших удалось избежать, но возник пожар.