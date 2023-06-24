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В Шебекино после атаки с беспилотника загорелось промышленное предприятие

24 июня 2023, 17:56
Фото: Midjourney
Никто не пострадал, но возник пожар, его уже тушат, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Вечером 24 июня в Шебекино с украинского беспилотника на территорию одного из промышленных предприятий сбросили взрывное устройство.

Никто не пострадал, но возник небольшой пожар. Спасатели МЧС уже приехали на место для его тушения.

Напомним, сегодня в целях безопасности на части дорог в Шебекинском городском округе ограничили движение до утра 27 июня.

Ранее Вячеслав Гладков заявлял, что в городе постепенно будут возвращаться к привычной жизни.

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#Евгений Грицков#Беспилотник#Взрывное устройство#Предприятие#Пожар#Спецоперация#СВО#Шебекино#Вячеслав Гладков
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