В Шебекино после атаки с беспилотника загорелось промышленное предприятие

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Вечером 24 июня в Шебекино с украинского беспилотника на территорию одного из промышленных предприятий сбросили взрывное устройство.
Никто не пострадал, но возник небольшой пожар. Спасатели МЧС уже приехали на место для его тушения.
Напомним, сегодня в целях безопасности на части дорог в Шебекинском городском округе ограничили движение до утра 27 июня.
Ранее Вячеслав Гладков заявлял, что в городе постепенно будут возвращаться к привычной жизни.