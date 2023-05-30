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Ночью Шебекинский горокруг атаковали БПЛА. Это помешало восстановлению электросетей

30 мая 2023, 06:54
Налёт случился ночью, во время ремонта электросетей. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в соцсетях.
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Обстрел

Вчера, 29 мая, был сложный день для всех белгородцев. Шебекинский горокруг в очередной раз подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Обстрелы начались около 10:20 утра. Под обстрел попали промышленные предприятия, были повреждены линии электропередачи. 

На 5:30 утра порядка 2,5 тысяч абонентов пока остаётся без электроснабжения. Несколько налетов беспилотных летательных аппаратов было ночью во время ремонта. В связи с этим наши энергетики не успели. Восстановительные работы продолжаются. Надеюсь, скоро они свои работы выполнят. 
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также наблюдаются перебои с электроэнергией в Муроме и в Новой Таволжанке. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее провести электроэнергию к жилым домам.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Беспилотник#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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