Ночью Шебекинский горокруг атаковали БПЛА. Это помешало восстановлению электросетей

Вчера, 29 мая, был сложный день для всех белгородцев. Шебекинский горокруг в очередной раз подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Обстрелы начались около 10:20 утра. Под обстрел попали промышленные предприятия, были повреждены линии электропередачи.