За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз

В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино противник выпустил 12 миномётных снарядов, а по селу Козинка — 11. Ещё били по хутору Понуры. Там зафиксировано три прилёта. По окраинам сёл Новостроевка-Вторая и Дроновка попали пять и два раза соответственно. Как сообщил глава региона, в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет. ⠀