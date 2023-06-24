За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
За прошедшие сутки в Белгородском районе по селу Журавлёвка противник выпустил 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. ⠀
Окраину хутора Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномёта. Там зафиксировали 16 прилётов. Там также обошлось без последствий. ⠀
В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино противник выпустил 12 миномётных снарядов, а по селу Козинка — 11. Ещё били по хутору Понуры. Там зафиксировано три прилёта. По окраинам сёл Новостроевка-Вторая и Дроновка попали пять и два раза соответственно. Как сообщил глава региона, в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет. ⠀
В Шебекинском горокруге из миномёта обстреляли посёлок Красное и село Белянка — в каждом населённом пункте зафиксировали по четыре прилёта. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Новая Таволжанка выпустили три миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.