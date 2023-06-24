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За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз

24 июня 2023, 08:15
Фото: Bel.ru
При этом пострадавших и разрушений нет. Информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 23 июня поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

За прошедшие сутки в Белгородском районе по селу Журавлёвка противник выпустил 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. ⠀

Окраину хутора Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномёта. Там зафиксировали 16 прилётов. Там также обошлось без последствий. ⠀

В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино противник выпустил 12 миномётных снарядов, а по селу Козинка — 11. Ещё били по хутору Понуры. Там зафиксировано три прилёта. По окраинам сёл Новостроевка-Вторая и Дроновка попали пять и два раза соответственно. Как сообщил глава региона, в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет. ⠀

В Шебекинском горокруге из миномёта обстреляли посёлок Красное и село Белянка — в каждом населённом пункте зафиксировали по четыре прилёта. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Новая Таволжанка выпустили три миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрелы#Белгородская область#СВО#Миномёт#Спецоперация#Обстрел#Вячеслав Гладков
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