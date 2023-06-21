Жительница Шебекино рассказала о разрушенной из-за обстрелов ВСУ квартире

Впоследствии женщина уехала в Мытищи. На днях ей позвонили из шебекинской администрации и попросили разрешение зайти в квартиру, чтобы разобрать завалы. Вчера, 20 июня, семья вернулась домой, чтобы вынести вещи. «Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню ещё не разбирали», — поделилась женщина.