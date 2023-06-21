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Жительница Шебекино рассказала о разрушенной из-за обстрелов ВСУ квартире

21 июня 2023, 11:56
Фото: 1MI
Квартира Людмилы больше других пострадала от обстрелов. Женщина вернулась в город выяснить, уцелело ли имущество. Подробности рассказали журналисты РИА «Новости».
Сюжет
Обстрел

Ночью 1 июня жительница Шебекино Людмила находилась с мужем дома. Женщина проживает в квартире на третьем этаже. В комнату супругов попал снаряд. Сейчас в квартире разрушены стены, выбиты окна, посекло фасад дома.

Мы из зала выскочили, благо, что у нас старый дом и толстые стены. Я спряталась за простенок, только за ручку двери схватилась — и вспышка белая-белая… Соседи выскочили, нас вытащили. Убежали в подвал. Из подвала мы ушли на другую квартиру, потом на автобус и в Корочанский район.
цитирует Людмилу РИА «Новости»

Впоследствии женщина уехала в Мытищи. На днях ей позвонили из шебекинской администрации и попросили разрешение зайти в квартиру, чтобы разобрать завалы. Вчера, 20 июня, семья вернулась домой, чтобы вынести вещи. «Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню ещё не разбирали», — поделилась женщина.

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#Обстрел#СВО#Шебекино#Корочанский район#Мытищи#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Квартира#Общество#Шебекинский горокруг
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