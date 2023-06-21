Жительница Шебекино рассказала о разрушенной из-за обстрелов ВСУ квартире

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Ночью 1 июня жительница Шебекино Людмила находилась с мужем дома. Женщина проживает в квартире на третьем этаже. В комнату супругов попал снаряд. Сейчас в квартире разрушены стены, выбиты окна, посекло фасад дома.
Мы из зала выскочили, благо, что у нас старый дом и толстые стены. Я спряталась за простенок, только за ручку двери схватилась — и вспышка белая-белая… Соседи выскочили, нас вытащили. Убежали в подвал. Из подвала мы ушли на другую квартиру, потом на автобус и в Корочанский район.
цитирует Людмилу РИА «Новости»
Впоследствии женщина уехала в Мытищи. На днях ей позвонили из шебекинской администрации и попросили разрешение зайти в квартиру, чтобы разобрать завалы. Вчера, 20 июня, семья вернулась домой, чтобы вынести вещи. «Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню ещё не разбирали», — поделилась женщина.