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«Ничего живого не осталось». Потерявшие дом шебекинцы рассказали об обстрелах ВСУ

23 июня 2023, 15:14
Фото: Bel.ru
Шебекинец Александр рассказал о том, как его семья 1 июня потеряла из-за обстрелов ВСУ дом. Сейчас его сносят, а на месте предыдущего обещают построить новый.

Как рассказывает отец Александра, на этом месте их дом стоял более 50 лет. В него, разумеется, была «вложена душа». Жили спокойно и дружно с соседями, не было даже забора — делили всё вместе. Но недавно всё резко изменилось.

Ничего живого не осталось. Всё сгорело. На такое никто не рассчитывал. Что на нас было — то и забрали. Документы, паспорт, права — больше ничего.
Фото: Bel.ru

Мужчина уже подал заявку на восстановление жилья. Комиссия, по его словам, пришла уже после того, как всё утихло. Сейчас им обещают заменить всё до начала отопительного сезона.

Возвращаться будем. Здесь родились, выросли. Куда идти? Здесь всё.
Александр

После массированных обстрелов со стороны Украины сильно пострадали многие жилые дома. Какие-то из них и вовсе не подлежат восстановлению из-за сильных разрушений.

Потерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиков
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