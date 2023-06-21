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Система ПВО в Белгородской области сбила беспилотник ВСУ

21 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли за день шесть районов в Белгородской области

ПВО сработала в Валуйском горокруге. Обошлось без пострадавших и разрушений. О том, как прошёл вторник в других приграничных районах, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

20 июня в Валуйском горокруге сработала система ПВО. Известно, что был сбит беспилотник ВСУ. Обошлось без последствий.

Помимо этого, накануне в Валуйском горокруге снарядами «Града» обстреляли Казинку и хутор Леоновка. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Леоновке повреждения получили два частных дома.

Не обошлось без последствий в Борисовском районе. В результате миномётного обстрела хутора Лозовая Рудка было нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.

В Шебекинском горокруге под обстрелы попали Балки и Панков, Муром. В Середе с беспилотников сбросили два взрывных устройства. По информации губернатора, обошлось без разрушений и пострадавших.

Из миномёта накануне обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе, окраину села Вязовое в Краснояружском районе. Обошлось без последствий. Миномётные снаряды выпустили и по селу Пороз в Грайворонском горокруге. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что накануне вечером в Новом Осколе неожиданно сработала сирена. Однако оказалось, что повода для беспокойства нет — оповещение было ложным.

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