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ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район: пострадали частный дом, ЛЭП и газопровод

22 июня 2023, 19:54
Фото: 1MI
архивное фото

Гладков сообщил об обстреле посёлка Красный Пахарь в Белгородской области

Это предварительная оценка последствий обстрела, подомовой обход проведут в светлое время суток. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район. В этот раз под огнём оказалась окраина посёлка Красный Пахарь.

Не обошлось без повреждений. По предварительным данным, пострадали линия электропередачи и газопровод. Помимо этого, осколками снаряда посекло крышу и фасад одного из частных домов.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход проведут утром.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. В результате первого прилёта один из снарядов попал в огород. Спустя время обстрел населённого пункта возобновился. Во второй раз насчитали уже 15 прилётов, однако обошлось без разрушений.

Частный дом и ЛЭП пострадали в результате обстрелов Белгородской области
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