ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район: пострадали частный дом, ЛЭП и газопровод

Ранее ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. В результате первого прилёта один из снарядов попал в огород. Спустя время обстрел населённого пункта возобновился. Во второй раз насчитали уже 15 прилётов, однако обошлось без разрушений.