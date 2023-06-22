ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район: пострадали частный дом, ЛЭП и газопровод

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район. В этот раз под огнём оказалась окраина посёлка Красный Пахарь.
Не обошлось без повреждений. По предварительным данным, пострадали линия электропередачи и газопровод. Помимо этого, осколками снаряда посекло крышу и фасад одного из частных домов.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход проведут утром.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. В результате первого прилёта один из снарядов попал в огород. Спустя время обстрел населённого пункта возобновился. Во второй раз насчитали уже 15 прилётов, однако обошлось без разрушений.