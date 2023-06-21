После мощного обстрела Валуек неразорвавшиеся снаряды находят в садах и огородах

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:49
В Валуйках Белгородской области работают бойцы инженерно-сапёрных подразделений Западного военного округа. Они обезвреживают территорию от неразорвавшихся снарядов.
После сильного обстрела боеприпасы находят в том числе в садах и огородах валуйчан. Некоторые снаряды уже повреждены, поэтому их уничтожают на месте.
Отмечается, что среди находок есть экземпляры натовского производства. «Маркировка была не советская, уже определили, что натовский снаряд. Плюс характерные закрылки от Excalibur — направляющие», — говорит сапёр с позывным «Француз».
О том, что Валуйки обстреляли снарядами Excalibur, сообщили ещё несколько источников, в том числе военкор — уроженец Белгородской области Евгений Поддубный.
Город попал под сильный обстрел рано утром 19 июня. Пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. На вечер 19 июня было известно о повреждениях в 61 квартире, 18 частных домах и 33 автомобилях.