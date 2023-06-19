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Гладков: Замечания жителей Валуек по оповещению и содержанию подвалов справедливы

19 июня 2023, 20:29
Фото: 1MI

В Белгородской области изменят порядок оповещения населения при обстрелах

Глава региона Вячеслав Гладков посетил Валуйский горокруг, который ранним утром попал под обстрел ВСУ. Он отметил, что замечания людей по оповещению и содержанию подвалов справедливы.
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СВО

По данным губернатора, он встретился с жителями Валуек. У людей есть вопросы по оповещению и содержанию подвалов, укрытий.

Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения — ситуацию точно поправим. Завтра приезжают начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев, министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев — встретятся с людьми, на все вопросы постараются быстро ответить.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что руководителю муниципалитета Алексею Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом.

В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий. От этого зависит судьба не только наша, но и наших близких.
Вячеслав Гладков
В результате обстрела Валуек повреждена 61 квартира и 18 частных домов
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