Гладков: Замечания жителей Валуек по оповещению и содержанию подвалов справедливы

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
По данным губернатора, он встретился с жителями Валуек. У людей есть вопросы по оповещению и содержанию подвалов, укрытий.
Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения — ситуацию точно поправим. Завтра приезжают начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев, министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев — встретятся с людьми, на все вопросы постараются быстро ответить.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что руководителю муниципалитета Алексею Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом.
В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий. От этого зависит судьба не только наша, но и наших близких.
Вячеслав Гладков