Белгородскую область обстреливали американскими снарядами Excalibur

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, ВСУ обстреляли Белгородскую область высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами М982 Excalibur.
Боеприпас, разработанный США и Швецией, нашли на территории Валуек. Об этом военкор написал в своём Telegram-канале.
США и союзники не раз говорили, что выступают против использования западного вооружения для ударов по территории России, однако есть факты применения ВСУ НАТОвских снарядов во время обстрелов Белгородской области.
Евгений Поддубный, военный корреспондент
Последний крупный обстрел города Валуйки произошёл утром 19 июня. Пострадали восемь человек, включая ребёнка. Всего повреждения зафиксировали в 61 квартире, 18 частных домах и 33 автомобилях.