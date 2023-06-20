Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Изображение материала

Белгородскую область обстреливали американскими снарядами Excalibur

20 июня 2023, 17:43
Фото: Midjourney
Боеприпасы обнаружили на территории Валуек, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Сюжет
СВО

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, ВСУ обстреляли Белгородскую область высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами М982 Excalibur.

Боеприпас, разработанный США и Швецией, нашли на территории Валуек. Об этом военкор написал в своём Telegram-канале.

США и союзники не раз говорили, что выступают против использования западного вооружения для ударов по территории России, однако есть факты применения ВСУ НАТОвских снарядов во время обстрелов Белгородской области.
Евгений Поддубный, военный корреспондент

Последний крупный обстрел города Валуйки произошёл утром 19 июня. Пострадали восемь человек, включая ребёнка. Всего повреждения зафиксировали в 61 квартире, 18 частных домах и 33 автомобилях.

Фото: Telegram-канал Евгения Поддубного
Гладков: Замечания жителей Валуек по оповещению и содержанию подвалов справедливы
Узнать подробнее
Читайте также:
В результате обстрела Валуек повреждена 61 квартира и 18 частных домовГладков: Семья пострадавшего при обстреле Валуек мальчика выжила чудомОбстрел Валуек, выплаты и вопрос дистанта в школах: что обсуждали белгородцы 19 июня
#Александра Склярова#Боеприпас#Снаряд#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Евгений поддубный
Подпишитесь
С 1 сентября часть белгородских школьников вернётся к очному обучению
Сегодня, 16:58
С 21 июня белгородцы смогут въезжать в Шебекино без пропусков
Сегодня, 16:43
Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня
Сегодня, 14:59
Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён
Сегодня, 15:13
Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября
Сегодня, 15:05