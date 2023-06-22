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Снаряд попал в огород жителей в результате обстрела одного из белгородских сёл

22 июня 2023, 16:41
Фото: 1MI
ВСУ открывали огонь по Волоконовскому району как минимум дважды за этот четверг. Подробности сообщил глава муниципалитета Сергей Бикетов.
Сюжет
Обстрел

22 июня ВСУ обстреляли Волоконовский район. Под огнём оказалось село Тишанка. В результате первого обстрела снаряд попал в огород. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава Волоконовского района Сергей Бикетов.

Спустя время Бикетов сообщил о новом обстреле. По его словам, ВСУ открыли огонь по окраине села. Зафиксировано 15 прилётов. По итогам предварительной оценки повреждений не обнаружили.

Тишанка в Волоконовском районе была под обстрелом и накануне. 21 июня по окраине выпустили пять миномётных снарядов. Помимо этого, ВСУ ранее обстреляли хутор Старый, а также сбросили с БПЛА две гранаты. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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