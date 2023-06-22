Снаряд попал в огород жителей в результате обстрела одного из белгородских сёл

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
22 июня ВСУ обстреляли Волоконовский район. Под огнём оказалось село Тишанка. В результате первого обстрела снаряд попал в огород. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава Волоконовского района Сергей Бикетов.
Спустя время Бикетов сообщил о новом обстреле. По его словам, ВСУ открыли огонь по окраине села. Зафиксировано 15 прилётов. По итогам предварительной оценки повреждений не обнаружили.
Тишанка в Волоконовском районе была под обстрелом и накануне. 21 июня по окраине выпустили пять миномётных снарядов. Помимо этого, ВСУ ранее обстреляли хутор Старый, а также сбросили с БПЛА две гранаты. Обошлось без пострадавших и разрушений.