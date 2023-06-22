Снаряд попал в огород жителей в результате обстрела одного из белгородских сёл

Тишанка в Волоконовском районе была под обстрелом и накануне. 21 июня по окраине выпустили пять миномётных снарядов. Помимо этого, ВСУ ранее обстреляли хутор Старый, а также сбросили с БПЛА две гранаты. Обошлось без пострадавших и разрушений.