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Следственный комитет ищет шебекинцев, чьё имущество пострадало от обстрелов

21 июня 2023, 06:56
Фото: 1MI
Людей признают потерпевшими и предоставят им копии процессуальных документов для решения финансовых вопросов в кредитных, страховых и других организациях, сообщает СК РФ по Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

СК РФ расследует факты обстрелов Белгородской области. Следком ищет жителей Шебекино и округа, имущество которых (дома, квартиры, хозпостройки, автомобили и т. д.) пострадало или разрушено в ходе обстрелов.

Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, в случае утраты или повреждения имущества люди признаются потерпевшими. Им по уголовному делу предоставляются копии необходимых процессуальных документов, подтверждающих факт причинения имущественного ущерба. Копии могут быть использованы для решения финансовых вопросов в кредитных, страховых и других организациях.

СК РФ по Белгородской области просит шебекинцев для проведения необходимых процессуальных действий и дальнейшего взаимодействия обратиться по телефону 8 (4722) 739-196. Пострадавшим окажут необходимую правовую помощь.

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#Алина Харина#Следственный комитет#Разрушения#Обстрел ВСУ#Общество#Шебекинский горокруг#Имущество#Обстрел#СВО
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