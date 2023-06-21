Следственный комитет ищет шебекинцев, чьё имущество пострадало от обстрелов

Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, в случае утраты или повреждения имущества люди признаются потерпевшими. Им по уголовному делу предоставляются копии необходимых процессуальных документов, подтверждающих факт причинения имущественного ущерба. Копии могут быть использованы для решения финансовых вопросов в кредитных, страховых и других организациях.