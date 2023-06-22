Частный дом и ЛЭП пострадали в результате обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
21 июня ВСУ обстреляли Журавлёвку и Нехотеевку в Белгородском районе. В населённых пунктах зафиксировали по четыре прилёта из артиллерии. Обошлось без последствий. Шесть артиллерийских снарядов выпустили по селу Щетиновка. Также с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Под обстрелом оказалось и село Наумовка. По селу били из артиллерии — шесть прилётов. Никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.
В Волоконовском районе из миномёта обстреляна окраина хутора Старый. Зафиксировано три прилёта. Кроме того, ВСУ сбросили две гранаты с БПЛА. Пять миномётных снарядов выпустили по окраине села Тишанка. Обошлось без разрушений и пострадавших.
19 прилётов зафиксировали по селу Сподарюшино в Грайворонском округе, а также четыре прилёта — по селу Козинка. 10 артиллерийских снарядов выпущено по окраине хутора Понури и один миномётный снаряд по селу Глотово. Разрушений и пострадавших нет.
Также вчера ВСУ выпустили восемь миномётных снарядов по Новой Таволжанке в Шебекинском округе. Повреждения получило одно частное домовладение. В селе Нехотеевка с беспилотника сбросили взрывное устройство. Три прилёта зафиксировали в хуторе Марьино. Обошлось без разрушений и пострадавших.