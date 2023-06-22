Частный дом и ЛЭП пострадали в результате обстрелов Белгородской области

21 июня ВСУ обстреляли Журавлёвку и Нехотеевку в Белгородском районе. В населённых пунктах зафиксировали по четыре прилёта из артиллерии. Обошлось без последствий. Шесть артиллерийских снарядов выпустили по селу Щетиновка. Также с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Под обстрелом оказалось и село Наумовка. По селу били из артиллерии — шесть прилётов. Никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.