Люди и кошки: что происходит в пострадавшем от обстрелов Шебекино

Но главное, конечно, то, что сохранились люди. В пригороде их немало: задорные бабушки и дедушки, кажется, совсем не унывают. На двери они вешают таблички «Мы дома». Но это не от излишней гостеприимности, а для того, чтобы не зашли возможные мародёры. Приехавшим журналистам пенсионеры показывают осколки от упавших рядом снарядов — и радуются, что те попали не в них.