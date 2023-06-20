Гладков рассказал, когда переселенцам можно будет вернуться в Шебекино

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Также Вячеслав Гладков заявил, что возвращаться в город можно будет после восстановления инфраструктуры и оценки разрушений.
У нас должен свет работать, должна быть вода, должна быть канализация. Должна быть восстановлена работа всех соцслужб, у нас должна быть связь. Лежачих людей мы повезём в последнюю очередь. Проблем с транспортом у нас нет.
Вячеслав Гладков
На данный момент порядка 400 человек проводят подомовой обход: завершить работу они планируют за три дня. Залезать внутрь квартир никто не будет: вместо этого с помощью специальных подъёмников специалисты заглянут в окна и оценят разрушения, если они есть.
Что касается безопасности, то полиция установила в городе охрану. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, участие принимают и некоторые оставшиеся в Шебекино жители — они организовали отряды самообороны.
С момента нашей последней встречи всё изменилось в лучшую сторону. Уже много дней не стреляют, но ощущение опасности есть.
Вячеслав Гладков
Жильцы полностью уничтоженных домов будут проживать в ПВР до тех пор, пока им не найдут аналогичное жильё в другом месте. Выплаты же будут продолжаться до тех пор, пока все их не получат.