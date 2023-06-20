Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Изображение материала

Гладков рассказал, когда переселенцам можно будет вернуться в Шебекино

20 июня 2023, 14:52
Фото: Bel.ru
По словам губернатора Белгородской области, однозначного ответа на этот вопрос нет. Тем не менее, ведётся работа по восстановлению города — участие в ней принимают строители со всех муниципалитетов.

Также Вячеслав Гладков заявил, что возвращаться в город можно будет после восстановления инфраструктуры и оценки разрушений.

У нас должен свет работать, должна быть вода, должна быть канализация. Должна быть восстановлена работа всех соцслужб, у нас должна быть связь. Лежачих людей мы повезём в последнюю очередь. Проблем с транспортом у нас нет.
Вячеслав Гладков

На данный момент порядка 400 человек проводят подомовой обход: завершить работу они планируют за три дня. Залезать внутрь квартир никто не будет: вместо этого с помощью специальных подъёмников специалисты заглянут в окна и оценят разрушения, если они есть.

Что касается безопасности, то полиция установила в городе охрану. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, участие принимают и некоторые оставшиеся в Шебекино жители — они организовали отряды самообороны.

С момента нашей последней встречи всё изменилось в лучшую сторону. Уже много дней не стреляют, но ощущение опасности есть.
Вячеслав Гладков

Жильцы полностью уничтоженных домов будут проживать в ПВР до тех пор, пока им не найдут аналогичное жильё в другом месте. Выплаты же будут продолжаться до тех пор, пока все их не получат.

Читайте также:
Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокругаКот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцыМоскалькова обсудила с губернатором Гладковым помощь эвакуированным белгородцам
#Артем Черненко#Эксклюзив#Общество#Приграничье#Переселенцы#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Татьяна Москалькова
Подпишитесь
«Связываюсь с Верховной радой». Москалькова — о пленённых на Украине белгородцах
Сегодня, 14:48
Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня
Сегодня, 14:59
Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён
Сегодня, 15:13
Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября
Сегодня, 15:05
В заседании белгородского горсовета принял участие новый депутат
Сегодня, 15:11