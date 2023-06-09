Пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают уничтожать Шебекино

По селу Зиборовка выпустили девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке ударили из «Градов» — всего десять прилётов. По хуторам Мухин и Калининский выпущено 13 и два миномётных снарядов соответственно. Обошлось без разрушений и пострадавших.