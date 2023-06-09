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Пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают уничтожать Шебекино

9 июня 2023, 09:06
Фото: 1MI
Три человека получили ранения в ходе ночного обстрела города. Удары ВСУ наносили по промзоне и жилым массивам. Количество пострадавших домов и автомобилей пока не установили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ продолжают уничтожать Шебекинский горокруг и Шебекино в частности. Накануне в округе зафиксировали 195 прилётов. Взрывные устройства противник сбросил с шести беспилотников.

В результате обстрелов пострадали три человека. Мужчина получил осколочные ранения ног и подмышки. Другой пострадавший — стопы, предплечья и спины. У третьего — открытая рана груди. Всех получивших ранения увезли в больницу.

В Шебекино ВСУ били по жилым массивам и промзоне. Количество повреждённых домов и автомобилей пока не сосчитать.

По селу Зиборовка выпустили девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке ударили из «Градов» — всего десять прилётов. По хуторам Мухин и Калининский выпущено 13 и два миномётных снарядов соответственно. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино
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#Наталья Корявых#Шебекино#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие
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