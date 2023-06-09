Пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают уничтожать Шебекино

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
ВСУ продолжают уничтожать Шебекинский горокруг и Шебекино в частности. Накануне в округе зафиксировали 195 прилётов. Взрывные устройства противник сбросил с шести беспилотников.
В результате обстрелов пострадали три человека. Мужчина получил осколочные ранения ног и подмышки. Другой пострадавший — стопы, предплечья и спины. У третьего — открытая рана груди. Всех получивших ранения увезли в больницу.
В Шебекино ВСУ били по жилым массивам и промзоне. Количество повреждённых домов и автомобилей пока не сосчитать.
По селу Зиборовка выпустили девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке ударили из «Градов» — всего десять прилётов. По хуторам Мухин и Калининский выпущено 13 и два миномётных снарядов соответственно. Обошлось без разрушений и пострадавших.