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Published Сегодня, 08:15

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Динамика неплохая: в минстрое рассказали о ходе предоставления жилья переселенцам

21 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI

Белгородцы из приграничья должны до 1 июля определиться с новым жильём

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, как проходит работа про предоставлению жилья пострадавшим жителям приграничья в результате обстрелов. Брифинг состоялся 20 июня.

По словам министра, число пострадавших домовладений не изменилось с прошлой недели. Насчитывается 1755 дома, которые потерпели ущерб.

«Со вчерашнего дня начали заходить на территорию Шебекинского горокруга для проведения анализа ущерба. Планируем завершить предварительную оценку в течение текущей недели. Где-то, действительно, есть серьёзные разрушения. Соответствующие комиссии и службы созданы, проводят работу»,

— пояснила Козлитина.

За прошедшую неделю удалось найти собственников 16 домовладений. Всего уведомления о возможности получения нового жилья получили 1469 владельца пострадавших домов.

Динамика согласий, по мнению министра, неплохая. За неделю получено ещё 43 согласия, а за всё время — 1344. С конкретным местом приобретения жилья за минувшую неделю определились ещё 55 домовладельцев. Всего их 934 человека.

Также министр строительства региона напомнила, что приближается крайний срок волеизъявления граждан на получение мер поддержки — 1 июля.

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