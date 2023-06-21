Динамика неплохая: в минстрое рассказали о ходе предоставления жилья переселенцам

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По словам министра, число пострадавших домовладений не изменилось с прошлой недели. Насчитывается 1755 дома, которые потерпели ущерб.
«Со вчерашнего дня начали заходить на территорию Шебекинского горокруга для проведения анализа ущерба. Планируем завершить предварительную оценку в течение текущей недели. Где-то, действительно, есть серьёзные разрушения. Соответствующие комиссии и службы созданы, проводят работу»,
— пояснила Козлитина.
За прошедшую неделю удалось найти собственников 16 домовладений. Всего уведомления о возможности получения нового жилья получили 1469 владельца пострадавших домов.
Динамика согласий, по мнению министра, неплохая. За неделю получено ещё 43 согласия, а за всё время — 1344. С конкретным местом приобретения жилья за минувшую неделю определились ещё 55 домовладельцев. Всего их 934 человека.
Также министр строительства региона напомнила, что приближается крайний срок волеизъявления граждан на получение мер поддержки — 1 июля.