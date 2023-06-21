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Восемь памятников архитектуры пострадали при обстрелах Шебекинского горокруга

21 июня 2023, 11:42
Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области
Таковы результаты обследования в Шебекино и Новой Таволжанке. Итоги проверки подвели в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия.

В Шебекинском горокруге от обстрелов пострадали восемь памятников архитектуры. Они находятся в столице муниципалитета, а также в Новой Таволжанке. Повреждения у памятников разной степени тяжести. Мониторинг техсостояния зданий провёл начальник управления Алексей Чернявский.

Среди пострадавших объектов — сахарный завод в Новой Таволжанке. Примечательно, что ещё до начала СВО у «Мосфильма» были планы организовать здесь съёмочный павильон.

Ранее стало известно о пожаре в селе Дмитриевка, в результате которого сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия, которому в этом году исполнилось бы 150 лет. Точно неизвестно, что именно привело к происшествию. В епархии предположили, что причиной мог быть сброшенный на храм предмет. Однако местные жители утверждают, что в тот день прилётов не слышали.

Пострадал в Шебекинском горокруге и археологический памятник «Шебекино селище-1», где нашли предметы эпохи бронзового века. В этом случае претензии возникли к застройщику. По факту повреждения объекта возбудили уголовное дело.

Контора сахарного завода в ШебекиноКонтора сахарного завода в Шебекино
Амбулатория больницы в ШебекиноАмбулатория больницы в Шебекино
Главный корпус сахарного завода в Новой ТаволжанкеГлавный корпус сахарного завода в Новой Таволжанке
Дом купца Золотарева в ШебекиноДом купца Золотарева в Шебекино
Контора сахарного завода в Новой Таволжанке Контора сахарного завода в Новой Таволжанке
Казарма заводских рабочих и электротеатр, библиотека, театральная сцена в Новой ТаволжанкеКазарма заводских рабочих и электротеатр, библиотека, театральная сцена в Новой Таволжанке
Казарма заводских рабочих и электротеатр, библиотека, театральная сцена в Новой ТаволжанкеКазарма заводских рабочих и электротеатр, библиотека, театральная сцена в Новой Таволжанке
Контора сахарного завода в Шебекино
Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области
Что привело к пожару на объекте культурного наследия в Белгородской области
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