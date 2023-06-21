Восемь памятников архитектуры пострадали при обстрелах Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Шебекинском горокруге от обстрелов пострадали восемь памятников архитектуры. Они находятся в столице муниципалитета, а также в Новой Таволжанке. Повреждения у памятников разной степени тяжести. Мониторинг техсостояния зданий провёл начальник управления Алексей Чернявский.
Среди пострадавших объектов — сахарный завод в Новой Таволжанке. Примечательно, что ещё до начала СВО у «Мосфильма» были планы организовать здесь съёмочный павильон.
Ранее стало известно о пожаре в селе Дмитриевка, в результате которого сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия, которому в этом году исполнилось бы 150 лет. Точно неизвестно, что именно привело к происшествию. В епархии предположили, что причиной мог быть сброшенный на храм предмет. Однако местные жители утверждают, что в тот день прилётов не слышали.
Пострадал в Шебекинском горокруге и археологический памятник «Шебекино селище-1», где нашли предметы эпохи бронзового века. В этом случае претензии возникли к застройщику. По факту повреждения объекта возбудили уголовное дело.