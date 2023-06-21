Восемь памятников архитектуры пострадали при обстрелах Шебекинского горокруга

Ранее стало известно о пожаре в селе Дмитриевка, в результате которого сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия, которому в этом году исполнилось бы 150 лет. Точно неизвестно, что именно привело к происшествию. В епархии предположили, что причиной мог быть сброшенный на храм предмет. Однако местные жители утверждают, что в тот день прилётов не слышали.