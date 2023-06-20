Опубликуют ли в соцсетях списки повреждённых при обстреле Шебекино домов?

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница Шебекинского округа спросила у Вячеслава Гладкова, будут ли публиковать в соцсетях список с теми домами, которые были повреждены при обстрелах и подлежат восстановлению.
Глава региона ответил, что публиковать списки не планировалось.
Мы не планировали публиковать этот список. Мне кажется, это информация, которой должна обмениваться региональная и местная власть вместе с собственниками квартир или домов. Поэтому в течение трёх дней проведём обследования и будем связываться с собственниками. Но публиковать не планировали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что по последним данным в Шебекино при обстрелах были зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. В Шебекинском городском округе повреждены более 2 000 домов и квартир.