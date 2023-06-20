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Published Сегодня, 16:30

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Опубликуют ли в соцсетях списки повреждённых при обстреле Шебекино домов?

20 июня 2023, 16:30
Фото: 1MI
Такой вопрос интересует местных жителей, чьи дома могли получить повреждения при обстрелах. Ответ дал губернатор региона в прямом эфире.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница Шебекинского округа спросила у Вячеслава Гладкова, будут ли публиковать в соцсетях список с теми домами, которые были повреждены при обстрелах и подлежат восстановлению.

Глава региона ответил, что публиковать списки не планировалось.

Мы не планировали публиковать этот список. Мне кажется, это информация, которой должна обмениваться региональная и местная власть вместе с собственниками квартир или домов. Поэтому в течение трёх дней проведём обследования и будем связываться с собственниками. Но публиковать не планировали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что по последним данным в Шебекино при обстрелах были зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. В Шебекинском городском округе повреждены более 2 000 домов и квартир.

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#Александра Склярова#Разрушения#Приграничье#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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