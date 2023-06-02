Гладков про Шебекино: «Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно»

Минобороны России заявило, что утром была предотвращена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Шебекинского округа. Всего в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.