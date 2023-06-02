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Гладков про Шебекино: «Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно»

2 июня 2023, 03:37
Фото: Соцсети губернатора

В Шебекино пока сложно оценить общий объём повреждений

Ночью глава региона посетил обстрелянный со стороны ВСУ город Шебекино.

Массированный обстрел Шебекино начался ночью 1 июня и продолжился утром. Шебекинцы сильно испугались, поэтому приняли решение уехать из округа в более безопасное место. С переездом им помогали власти: большинство жителей остановились в трёх ПВР в Белгороде.

Минобороны России заявило, что утром была предотвращена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Шебекинского округа. Всего в атаке участвовали до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ.

Без повреждений и пострадавших не обошлось, однако масштаб разрушений оценить всё ещё сложно. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еду из Шебекино, посмотрел как люди пережили бомбёжку. Взрывы время от времени всё ещё раздаются. Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, ночью глава региона посетил ПВР, где сейчас размещены жители города. Многие из них уже спали, однако у бодрствовавших было много вопросов.

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#Александра Склярова#Повреждения#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Шебекино#Вячеслав Гладков
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